В Омске на ремонт дома, где обрушилась часть стены, выделят 7 миллионов
Общество  •  27 июля 2017, 16:22, последнее обновление 27 июля 2017, 16:42  •  печать

В Омске на ремонт дома, где обрушилась часть стены, выделят 7 миллионов

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Ранее на ремонт аварийного дома по ул. 50 лет Профсоюзов из резервного фонда планировалось выделить четыре миллиона рублей.

В областной Минстрой поступил сметный расчёт для определения суммы, необходимой для восстановления дома в Советском округе. В мае 2017 года от здания отвалилась часть стены и кровли. Пострадали две квартиры, их жильцы вынуждены были ночевать в автобусе, предоставленном чиновниками.

Губернатор Виктор Назаров впоследствии распорядился выделить из областного бюджета сумму, необходимую для ремонта дома. Согласно предоставленным в Минстрой документам в жилом доме необходимо выполнить работы по демонтажу железобетонных плит, перекладке кирпича продольных стен пятого этажа, усилению несущих конструкций, восстановлению кровли и нарушенной при производстве работ отделки помещений. Объём затрат на ремонт пятиэтажки составляет 6,9 млн. руб.

- Разработанный Минстроем проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда в ближайшее время будет направлен в Правительство Омской области, - рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКК Омской области. - После принятия положительного решения ассигнования поступят в городской бюджет, и администрация Омска организует необходимые работы.

Ранее сообщалось, что на период восстановительных работ мэрия должна будет обеспечить владельцев квартир временным жильём. Кроме того, на пресс-конференции, прошедшей в конце июня, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов заявлял, что ремонт аварийного дома обойдётся в 4 млн руб.

Теги  •  #дом #Минстрой #мэрия #ремонт #улица 50 лет Профсоюзов

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