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Разрушающийся по частям дом в Нефтяниках отремонтируют за счёт областного бюджета
Общество  •   8 июня 2017, 12:56, последнее обновление 8 июня 2017, 12:57  •  печать

Разрушающийся по частям дом в Нефтяниках отремонтируют за счёт областного бюджета

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Деньги из регионального резервного фонда на ремонт дома по ул. 50 лет Профсоюзов, 57б, распорядился выделить губернатор Омской области.

Сейчас проводится обследование дома по ул. 50 лет Профсоюзов, 57б. Напомним, в мае здесь обрушилась кирпичная кладка над окнами верхних этажей. Спустя две недели жители дома заявили о том, что дом продолжает разрушаться. С верхней части дома продолжают падать кирпичи.

Как сообщает областное правительство, в связи с тем, что администрацией города вопрос о ремонте разрушенных конструкций здания до сих пор не решён, губернатор Виктор Назаров распорядился выделить необходимую сумму из областного резервного фонда. Это позволит начать работы в кратчайшие сроки.

- Администрация Омска должна до 20 июня представить сметный расчёт с целью определения объёма финансирования. После подготовки необходимой документации средства будут направлены на укрепление несущих конструкций многоквартирного дома. Капитальный ремонт кровли будет выполнен за счёт средств регионального фонда капремонта. На период восстановительных работ городские власти должны обеспечить владельцев квартир временным жильём, - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Богдан Масан.

Теги  •  #Богдан Масан #жилой дом #обрушение #правительство Омской области

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