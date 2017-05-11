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Омичи сообщили о рухнувшей стене дома в Нефтяниках
Происшествия  •  11 мая 2017, 22:22, последнее обновление 11 мая 2017, 23:06  •  печать

Омичи сообщили о рухнувшей стене дома в Нефтяниках

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В социальных сетях появились фотографии с места обрушения части дома на улице 50 лет Профсоюзов. 

Сегодня, 11 мая, в паблике "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о рухнувшей стене многоквартирного жилого дома в городке Нефтяников. По данным очевидцев, на месте сейчас работают сотрудники омского ГУ МЧС. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть две пожарные машины, стоящие у подъездов дома. 

- Сообщение об этом происшествии нам поступило. Наши подразделения выезжали на место с целью оценки обстановки на предмет того, есть ли угроза жильцам дома. Угрозы нет. В настоящее время на месте работают сотрудники администрации города, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

 

 

Теги  •  #дом #МЧС #обрушение #фото

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