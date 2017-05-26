В Омске дом на улице 50 лет Профсоюзов продолжает разрушаться

Сегодня, 26 мая, в социальных сетях появилось сообщение от испуганных жителей дома, расположенного на улице 50 лет Профсоюзов. Омичка Наталья Фёдорова сообщила, что у здания вновь обрушилась часть стены.

- Я вышла из магазина и увидела, как упала ещё часть стены, - рассказала очевидица корреспонденту "Омск Здесь". - Вызвали МЧС, ждём уже минут 40. Никто, к счастью, не пострадал. Мы сидим и всех отгоняем, потому что ни лент, ни ограждений никаких нет. И там сейчас ещё часть упадёт, потому что сейчас бетонная плита висит только на двух кирпичах! При мне сейчас жительница этой квартиры, которая рушится, позвонила в администрацию города, и там ей сказали, что уже сделали всё, что могли. Вот как у нас администрация заботится.

В пресс-службе омского ГУ МЧС корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили, что обращение от жильцов дома поступило, и на место происшествия уже выехали специалисты администрации города.

- Да, к нам поступило сообщение о том, что дом трещит, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Мы передали информацию в администрацию города, на место выехал заместитель начальника управления архитектуры администрации города Омска. Сотрудники МЧС пока туда не поехали. Если дом трещит, то в первую очередь обстановку должны оценить люди, которые компетентны в вопросах строительства и несущих конструкций. Они это сделают, и тогда будет приниматься совместное решение о том, что делать дальше. Если потребуется эвакуация жильцов, то наши сотрудники, конечно, прибудут.

Получить оперативный комментарий в департаменте архитектуры и градостроительства не удалось, поскольку на звонок корреспондента "Омск Здесь" никто не ответил.

Напомним, вечером 11 мая у дома отвалилась часть стены. Жильцы в страхе выбежали на улицу, подумав, что он начал разрушаться. Впоследствии выяснилось, что пострадало только две квартиры. Их жильцы вынуждены были ночевать в автобусе, предоставленном администрацией города.