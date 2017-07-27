Стало известно, какое имущество отобрали у супруги омского депутата Сметанина
Политика  •  27 июля 2017, 11:57, последнее обновление 27 июля 2017, 13:46  •  печать

Стало известно, какое имущество отобрали у супруги омского депутата Сметанина

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Депутат Омского городского совета Евгений Сметанин рассказал, какое имущество его супруги было обращено в доход государства и почему он намерен подавать апелляцию. 

Сегодня, 27 июля, сайт областного правительства сообщил о том, что Кировский районный суд обратил в доход государства имущество супруги омского депутата Евгения Сметанина, стоимость которого превышает общий доход супругов за последние три года. "Омск Здесь" выяснил, о каком имуществе идёт речь.

- Это ½ доли в нежилом помещении площадью 70 кв. м., которая была куплена в 2015 году. Суд удовлетворил требования прокуратуры частично. Но в процессе суда было ясно видно, что наши аргументированные доводы даже не рассматривались. Разумеется, мы будем подавать апелляцию, когда получим мотивированное решение. Я считаю, что все доказательства с нашей стороны были предоставлены, и ни одно из них не было опровергнуто, - сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" Евгений Сметанин.

Депутат считает, что вся ситуация с имуществом его супруги носит политический характер.

Теги  •  #Горсовет #депутат #доходы #Евгений Сметанин #суд

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