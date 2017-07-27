На омских рынках нашли 40 килограммов опасной свинины

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Омской области специалисты отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Омска и контрольно-надзорных органов проводят ежедневные профилактические рейды.

- Администрацией округа определено 12 мест для мониторинга торговли мясом и мясной продукцией, по которым ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, - поясняет начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Ксения Бобылева. - Ведётся мониторинг частного сектора на предмет выявления личных подсобных хозяйств, содержащих поголовье свиней. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с руководством муниципальных и частных рынков для своевременного выявления и пресечения несанкционированной торговли мясом на прилегающей территории.

С начала недели проведено три рейда. Изъято более 40 кг нелегальной свинины. Нарушители привлечены к ответственности. Кроме того, контролёры составили протоколы и на продавцов, торгующих другими мясными товарами – колбасой, рыбой. Продукция реализовывалась без документов.