На омских рынках нашли 40 килограммов опасной свинины
Общество  •  27 июля 2017, 11:33, последнее обновление 27 июля 2017, 11:45  •  печать

На омских рынках нашли 40 килограммов опасной свинины

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Городские власти ежедневно проводят рейды по торговым точкам, где реализуют мясо свинины.

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Омской области специалисты отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Омска и контрольно-надзорных органов проводят ежедневные профилактические рейды.

- Администрацией округа определено 12 мест для мониторинга торговли мясом и мясной продукцией, по которым ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, - поясняет начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Ксения Бобылева. - Ведётся мониторинг частного сектора на предмет выявления личных подсобных хозяйств, содержащих поголовье свиней. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с руководством муниципальных и частных рынков для своевременного выявления и пресечения несанкционированной торговли мясом на прилегающей территории.

С начала недели проведено три рейда. Изъято более 40 кг нелегальной свинины. Нарушители привлечены к ответственности. Кроме того, контролёры составили протоколы и на продавцов, торгующих другими мясными товарами – колбасой, рыбой. Продукция реализовывалась без документов.

Теги  •  #рынок #свинина #чума

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  27 июля 2017, 12:34

Главное, чтобы это мясо было уничтожено, а не снова пущено в продаже. А то всякое бывает.

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Евгений Ронин  •  27 июля 2017, 12:07

В омской области сейчас, наверное, все мясо потенциально опасное. А без документов особенно.

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