Чета педагогов из Муромцево стала "Семьёй года" в России

В конкурсе принимали участие 322 семьи из всех регионов России. Победителей определили в пяти номинациях. Торжественное вручение наград состоится в ноябре в Москве.

От Омской области на конкурсе выступили пять семей. Дмитрий и Лариса Зеленевы победили в номинации "Семья - хранитель традиций". Супруги преподают в муромцевской Школе ремёсел, обучая детей работе с деревом, а также активно участвуют в народных праздниках.

Нашему семейному союзу уже 27 лет. За это время мы родили троих детей. Как родители трепетно относимся к воспитанию, стараемся прививать самое лучшее, это любовь и заботу, - рассказывает Дмитрий Зеленев.

Добавим, что год назад среди победителей конкурса "Семья года" также были омичи. Семейная пара из села Новоархангеловка Любинского района, прожившая вместе 63 года, победила в номинации "Золотая семья".