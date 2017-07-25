Губительным для сада стали белогвардейские войска. Осенью 1919 года отряд Колчака отправили по деревням для закупки скота. Собранное полуторатысячное стадо, перегоняемое по тракту, ринулось на территорию сада и вытоптало его. Для Павла Комиссарова это был тяжёлый удар. С горя он слёг и в 1920 году скончался от воспаления лёгких. В том же году сад национализировали. В советское время его территория переходила колхозам, в 1948 году здесь открыли парк-заповедник. В начале 90-х годов сад забросили и растащили. Его восстановление началось в 1994 году, и сейчас дендропарк стал базой для сохранения ценных насаждений, просветительской и научной работы.

