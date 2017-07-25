Заповедные места
Что растёт в омском дендропарке
Екатерина Криль
Партнёрский материал. Что это такое?
Каждое лето жители городов задаются вопросом - куда поехать отдыхать? Если не ограничивать свой выбор пляжным лежаком, то можно найти множество интересных альтернатив. Редакция "Омск Здесь" вместе с центром развития туризма "Увлечен и Я" выбрала несколько маршрутов по Омской области и отправила по ним своего корреспондента, чтобы доказать, что внутренний туризм - это совсем не скучно.
Уставших от шума горожан часто тянет на природу. К привычному набору "шашлыки-грибы-рыбалка" стоит добавить поездку в совершенно удивительный уголок рукотворной природы - памятник садово-паркового искусства Дендропарк имени Павла Комиссарова. Это не просто островок зелени, это пример настойчивости и трудолюбия, которые помогли садоводу-любителю разбить в Сибири плодовый сад с невиданными ранее растениями.
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Дендропарк расположен в 40 километрах от Омска по Черлакскому тракту, рядом с Усть-Заостровкой. Павел Саввич Комиссаров заложил его в 1895 году. Садовод-энтузиаст, не получивший даже школьного образования, перебрался сюда из Казани вместе с семьёй, арендовал у казаков 25 гектаров земли и своими экспериментами дал старт сибирскому садоводству. Для омского климата типично произрастание сосны обыкновенной, морозостойкой лиственницы и реликтовой липы, сохранившейся в Усть-Ишиме с доледникового периода. Комиссаров же начал разводить совершенно не приспособленные к 40-градусным морозам плодовые деревья.
Саженцы привозились со всей страны. В первые две зимы растения уничтожили морозы и зайцы. Тогда Комиссаров списался с селекционером Иваном Мичуриным, и тот посоветовал использовать метод прививки. Первым прижившимся деревом стала яблоня, которая со временем превратилась в настоящий символ дендропарка. В развитие сада вкладывался огромный труд. Так, в жаркие дни семья приносила с Иртыша до семисот вёдер воды для полива. Титаническая работа не прошла даром, и в 1907 году появился первый сибирский урожай яблок южных пород. Ящик отборных плодов Комиссаров отправил императору Николаю II. Тот приказал отблагодарить омского садовода-самоучку и подарил ему золотые часы.
Губительным для сада стали белогвардейские войска. Осенью 1919 года отряд Колчака отправили по деревням для закупки скота. Собранное полуторатысячное стадо, перегоняемое по тракту, ринулось на территорию сада и вытоптало его. Для Павла Комиссарова это был тяжёлый удар. С горя он слёг и в 1920 году скончался от воспаления лёгких. В том же году сад национализировали. В советское время его территория переходила колхозам, в 1948 году здесь открыли парк-заповедник. В начале 90-х годов сад забросили и растащили. Его восстановление началось в 1994 году, и сейчас дендропарк стал базой для сохранения ценных насаждений, просветительской и научной работы.
В дендропарке произрастает почти сотня видов деревьев и кустарников из Северной Америки, Азии, Европы, Дальнего Востока. Сохранились посаженные Комиссаровым вязы и дубы, а также можжевельник, выведенный другим выдающимся омским лесоводом - Гербертом Гензе (дендропарк его имени располагается на Красном Пути). Здесь растут липа, ясень, канадский и европейский клёны, бальзамический тополь, барбарис, черемуха, орешник, туркестанский карагач, акация, жасмин, ольха, а также совсем непривычные китайская шелковица, снежноягодник, горная спирея, курильский чай, кипарис, бархат амурский, сибирский самшит и даже чёрная берёза. На территории разбит небольшой плодовый сад с яблонями, амурским виноградом, грушами, малиной, вишней, японской айвой.
Похоронен Павел Комиссаров здесь же, среди любимых дубов. В дендропарке работает музей сибирского садоводства. Здесь не только расскажут о работе Павла Саввича, но и угостят чаем по его рецепту и вареньем из местной смородины и ирги.
Нагулявшихся в саду туристов везут на расположенную рядом экоферму. Её чуть более года назад создали супруги Анна и Владимир Платовы. Вместе с дочерями они переехали в Омскую область из Волгограда. Местный климат фермеры нашли более подходящим для разведения овощей методом пермакультуры, основанном на взаимосвязях из естественных экосистем.
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Мы применяем органическое земледелие. Овощи растут на тёплых грядках: экскаватор выкапывает плодородный слой земли, закладываются слоями ветки деревьев, навоз, солома, а затем плодородный слой. Таким образом, растения в течение пяти-семи лет могут питаться тем, что находится внутри грядки и давать урожай.
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На огороде растут кукуруза, кабачки, капуста, помидоры, огурцы и другие овощи. Осенью здесь планируют проводить праздник урожая, а в ближайшие пару лет - высадить груши, яблоки и абрикосы. Необходимый для огорода навоз даёт поголовье из 85 коров. Их содержат и для молока, но ни в коем случае не на убой. Как говорят хозяева, на экоферме выращивают счастливых животных, которые погибнут не от ножа мясника, а от старости. Из молока счастливых коров делают квас с сывороткой, сгущёнку, творог, сыр, а также вегетарианскую колбасу из пшеницы.
Для полного умиления посетителей фермы им предлагают покормить телят. Резвые детёныши подбегают, приманенные капустой. Месячные телята тычут розовым носом и лижут руки шершавым языком.
Ознакомиться с туром выходного дня в дендропарк им. Комиссарова и на экоферму можно на сайте центра "Увлечен и Я".
В течение этого лета наш корреспондент совершит ещё несколько туристических поездок по Омской области. Так, о сплаве по Оми можно узнать в этом материале. Читайте "Омск Здесь" и путешествуйте!