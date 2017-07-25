На выходных в центре Омска пройдёт Крестный ход

В честь прибытия в регион ковчега с частицами мощей новомучеников и исповедников российских в воскресенье по центральным улицам города пройдёт Крестный ход.

27 июля в Омскую область прибывает ковчег с частицами мощей новомученников и исповедников российских. Встречать святыню будут в 17:00 в Успенском кафедральном соборе, где она пробудет до 10 августа.

На 30 июля запланирован Крестный ход, который начнётся в 12:00 от Успенского собора. ИА "Омск Здесь" в Омской епархии точный маршрут церковного шествия не пояснили. Однако известно, что Крестный ход обязательно пройдёт к Серафимо-Алексеевской часовне, Воскресенскому собору и часовне иконы Божией Матери Иверская. Пока не удалось выяснить информацию и об организации дорожного движения на этих участках.