Ремонт дворов омских многоэтажек продолжится в сентябре
Общество  •  26 июля 2017, 09:57, последнее обновление 26 июля 2017, 10:19  •  печать

Ремонт дворов омских многоэтажек продолжится в сентябре

Автор:

Список дворовых территорий, где отремонтируют тротуары и проезды, увеличился.

В Омске за летний сезон приведено в порядок почти 200 дворов многоэтажек. Такой объём работ был определён весной, но сейчас его решили увеличить. 

Прекрасно понимаем востребованность таких работ. Поэтому принято решение в сентябре дополнительно сделать ещё 55 объектов во всех административных округах, - прокомментировал и.о. мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, что от омичей поступило несколько сотен заявок на ремонт междворовых проездов и тротуаров. Ранее в мэрии заявляли, что эти заявки приняты и работа по ним продолжится в последующие годы.

Теги  •  #двор #Сергей Фролов #тротуар

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи покупают туры в Антарктиду и Австралию  •  сегодня, 10:38
Омский пловец Григорий Тарасевич занял пятое место на чемпионате мира  •  сегодня, 10:10  •   1
На водителя "Приоры", сгубившего в аварии жену с детьми, завели уголовное дело  •  вчера, 17:08  •   1
Владимир Шалак: "Я знаю зачинщика скандала вокруг концерта Надежды Бабкиной"  •  вчера, 15:54  •   1
В Омской области грузовик наехал на старушку  •  вчера, 15:36
В Омске 6-летний мальчик выпал из окна  •  вчера, 14:57  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400