Ремонт дворов омских многоэтажек продолжится в сентябре

В Омске за летний сезон приведено в порядок почти 200 дворов многоэтажек. Такой объём работ был определён весной, но сейчас его решили увеличить.

Прекрасно понимаем востребованность таких работ. Поэтому принято решение в сентябре дополнительно сделать ещё 55 объектов во всех административных округах, - прокомментировал и.о. мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, что от омичей поступило несколько сотен заявок на ремонт междворовых проездов и тротуаров. Ранее в мэрии заявляли, что эти заявки приняты и работа по ним продолжится в последующие годы.