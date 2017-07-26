В омском СКК имени Блинова из-за долгов отключили электричество
Общество  •  26 июля 2017, 08:06, последнее обновление 26 июля 2017, 09:43  •  печать

В омском СКК имени Блинова из-за долгов отключили электричество

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Омский спортивно-концертный комплекс накопил 17 млн руб. долга перед ресурсоснабжающими организациями.

Накануне, 25 июля, стало известно, что омский СКК имени Виктора Блинова частично обесточили. По информации РИА "Омскинформ", это случилось из-за долгов. Комплекс задолжал за электроэнергию около 2 млн руб, общая сумма задолженности перед ресурсоснабжающими организациями составляет 17 млн руб. По данным СМИ, долги образовались из-за волейбольного клуба "Омичка", который арендовал площади в СКК, но потом обнакротился и не смог заплатить за пользование помещениями. 

В миинистерстве имущественных отношений Омской области, на балансе которого находится здание комплекса, пока комментариев по поводу ситуации не предоставляли. В региональном Минспорта обещали дать комментарий чуть позже. Вместе с тем, в самом СКК заявляют, что комплекс работает. Дозвониться до генерального директора Владимира Алышева пока не удалось.

Теги  •  #долг #СКК имени Блинова #электричество

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  26 июля 2017, 10:03

Долг перед энергетиками все равно придется погашать, просто нужно быстрее решить кто именно.

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