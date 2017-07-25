Омск приценивается к белорусской технике для уборки улиц

Муниципалитет нуждается в большой и малой коммунальной технике.

Сегодня, 25 июля, в Омске открылся бизнес-форум, посвящённый Дням Минска. Белорусские делегаты представили, помимо прочего, продукцию машиностроения.

Продукция белорусского производства отличается высоким качеством и востребована в Омске. В частности, нашему городу необходима современная большегрузная и малая коммунальная техника, - отметил и.о. мэра Сергей Фролов.

Добавим, что в этом году мэрия Омска купила у белорусского ОАО "МАЗ" четыре самосвала для муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства.