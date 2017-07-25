Омск приценивается к белорусской технике для уборки улиц
Общество  •  25 июля 2017, 16:05, последнее обновление 25 июля 2017, 16:12  •  печать

Омск приценивается к белорусской технике для уборки улиц

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Муниципалитет нуждается в большой и малой коммунальной технике.

Сегодня, 25 июля, в Омске открылся бизнес-форум, посвящённый Дням Минска. Белорусские делегаты представили, помимо прочего, продукцию машиностроения.

Продукция белорусского производства отличается высоким качеством и востребована в Омске. В частности, нашему городу необходима современная большегрузная и малая коммунальная техника, - отметил и.о. мэра Сергей Фролов.

Добавим, что в этом году мэрия Омска купила у белорусского ОАО "МАЗ" четыре самосвала для муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Теги  •  #Белоруссия #Сергей Фролов #техника

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