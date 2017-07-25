При продаже имущества "Мостовика" растратили 137 млн рублей
Общество  •  25 июля 2017, 09:45, последнее обновление 25 июля 2017, 09:48  •  печать

При продаже имущества "Мостовика" растратили 137 млн рублей

Автор:

Компания, производившая оценку имущества обанкроченного НПО "Мостовик", занизила стоимость техники на десятки миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Омские силовики установили факты растраты в период конкурсного производства на НПО "Мостовик". Конкурсный управляющий заключил с ООО "Лабриум-Консалтинг" договор на осуществление оценки имущества предприятия. В отчёты оценщиков строительные краны попали как механизмы, раздробленные на составные части. В итоге с торгов стройтехника была продана по заниженной цене - за 45,4 млн руб. при их рыночной стоимости более 182 млн руб.

Ущерб, нанесённый НПО "Мостовик" и его кредиторам, составил свыше 137 млн руб. Проверку данного факта проводило следственное управление УМВД России по городу Омску. Результаты передали в прокуратуру, и надзорный орган добился возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Омска.

Теги  •  #Мостовик #прокуратура #растрата

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
"Авангард" подписал пятого шведа  •  вчера, 17:53  •   2
Группа "Ногу свело" даст в Омске бесплатный концерт  •  вчера, 17:10
Поставка свинины на омские рынки заметно снизилась  •  вчера, 16:54  •   1
Полицейские поймали омича с 40 пакетиками "соли"  •  вчера, 15:28  •   1  •    •  
Руководство омского автотранспортного предприятия № 1 подозревают в уклонении от уплаты налогов  •  вчера, 14:47
Неизвестный омич пытался заминировать жилой дом  •  вчера, 14:35  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400