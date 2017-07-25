При продаже имущества "Мостовика" растратили 137 млн рублей

Омские силовики установили факты растраты в период конкурсного производства на НПО "Мостовик". Конкурсный управляющий заключил с ООО "Лабриум-Консалтинг" договор на осуществление оценки имущества предприятия. В отчёты оценщиков строительные краны попали как механизмы, раздробленные на составные части. В итоге с торгов стройтехника была продана по заниженной цене - за 45,4 млн руб. при их рыночной стоимости более 182 млн руб.

Ущерб, нанесённый НПО "Мостовик" и его кредиторам, составил свыше 137 млн руб. Проверку данного факта проводило следственное управление УМВД России по городу Омску. Результаты передали в прокуратуру, и надзорный орган добился возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Омска.