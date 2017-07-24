Более 21 тысячи омичей пришли на летний субботник

Во время субботника, прошедшего 22 июля, было вывезено 2,5 тыс. кубометров мусора и прополото 800 га газонов и цветников.

Более 21 тыс. человек пришли на внеплановый субботник, который состоялся в Омске 22 июля. Для проведения работ были задействованы более 560 единиц техники.

Омичи очистили и пропололи около 800 га газонов и цветников, вымыли почти 2 тыс. опор освещения и контактной сети транспорта. Также было покрашено 8 тыс. погонных метров ограждений и высажено свыше 200 деревьев и кустарников. После субботника с территории города вывезли 2500 кубометров мусора.

Также на уборку Омска вышли 1400 служащих муниципалитета вместе с исполняющим обязанности мэра Сергеем Фроловым. Чиновники работали в сквере Героев-авиаторов, в котором уже на этой неделе состоится открытие окружной "Флоры-2107".

Фото: пресс-служба мэрии Омска