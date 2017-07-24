Поставка свинины на омские рынки заметно снизилась
Экономика  •  24 июля 2017, 16:54, последнее обновление 24 июля 2017, 17:04  •  печать

Поставка свинины на омские рынки заметно снизилась

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Заместитель директора департамента городской экономической политики администрации Омска Михаил Щелконогов сообщил о снижении поставок свинины на городские рынки. 

Сотрудники администрации города провели рейд по муниципальным рынкам Омска. Мониторинг ситуации показал, что из-за введения чрезвычайной ситуации, связанной с африканской чумой, объёмы поставок свинины заметно снизились, хотя цены остались без изменения. Также в ходе проверки представители мэрии убедились, что приобретать мясо на рыке безопасно.

- Ситуация находится под контролем, - цитирует мэрия Омска заместителя департамента Михаила Щелконогова. - Всё реализуемое мясо проходит через специализированные убойные пункты и жёсткий ветеринарный контроль.

Отметим, что в минувшие выходные сотрудники УМВД и ГУ ветеринарии проверили места несанкционированной торговли. В результате рейдов было изъято более 200 кг мяса, 15 кг копчёного и 12,5 кг соленого сала.

Омичей призывают быть более бдительными и покупать мясо только в тех местах, где торговля официально разрешена. При обнаружении мест несанкционированной торговли свининой, нужно обратиться в ГУ ветеринарии или управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

Напомним, факты заражения африканской чумой свиней (АЧС) подтверждены в Саргатском, Любинском и Омском районах. Режим ЧС введён на всей территории Омской области. Владельцам личных подворий запрещено вывозить из зоны карантина свиней и их мясо, торговля мясопродуктами также находится под запретом.

Теги  •  #Михаил Щелконогов #рынки #свинина #чума

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Комментарии
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Aleksandr Myakishev  •  24 июля 2017, 17:37

В ближайшее время можно ожидать увеличение торговых точек, где будут предлагать мясной фарш. Это один способов реализации свинины.

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