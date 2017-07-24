Дорожники нарисовали двойную сплошную на обочине при въезде в Омск

В социальных сетях появилась фотография, сделанная на трассе под Омском. Автор фото запечатлел, как разметку в виде двойной сплошной нанесли на обочину дороги.
Добавим, что нанесение дорожной разметки в Омске будет проводиться вплоть до сентября из-за задержек подрядчика - екатеринбургского ООО "Дорожно-покрасочное строительство". Городская администрация уже указывала компании на плохо выполненную работу.
А-ха-ха! Ну так веселуха же! Живая иллюстрация к тезису "про Россию, дураков и дороги". Два в одном здесь! И дорога и дураки. ;-D
Хотя я уже начал относиться к такому - просто, как к поводу для шуток, смеха, и самокритики. За Россией - великое будущее. И очень скоро. А такая шелуха сойдёт, ссыпется, смоется, как старая кожа со здорового тела.