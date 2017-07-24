Дорожники нарисовали двойную сплошную на обочине при въезде в Омск

В социальных сетях появилась фотография, сделанная на трассе под Омском. Автор фото запечатлел, как разметку в виде двойной сплошной нанесли на обочину дороги.

Добавим, что нанесение дорожной разметки в Омске будет проводиться вплоть до сентября из-за задержек подрядчика - екатеринбургского ООО "Дорожно-покрасочное строительство". Городская администрация уже указывала компании на плохо выполненную работу.