Дорожники нарисовали двойную сплошную на обочине при въезде в Омск
Общество  •  24 июля 2017, 10:09, последнее обновление 24 июля 2017, 10:54  •  печать

Дорожники нарисовали двойную сплошную на обочине при въезде в Омск

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Горожане обсуждают некачественную работу по нанесению дорожной разметки.

В социальных сетях появилась фотография, сделанная на трассе под Омском. Автор фото запечатлел, как разметку в виде двойной сплошной нанесли на обочину дороги.

 

Добавим, что нанесение дорожной разметки в Омске будет проводиться вплоть до сентября из-за задержек подрядчика - екатеринбургского ООО "Дорожно-покрасочное строительство". Городская администрация уже указывала компании на плохо выполненную работу.

Теги  •  #дороги #дорожная разметка #фото

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Комментарии
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Александр Дзюбенко  •  24 июля 2017, 12:26

А-ха-ха! Ну так веселуха же! Живая иллюстрация к тезису "про Россию, дураков и дороги". Два в одном здесь! И дорога и дураки. ;-D
Хотя я уже начал относиться к такому - просто, как к поводу для шуток, смеха, и самокритики. За Россией - великое будущее. И очень скоро. А такая шелуха сойдёт, ссыпется, смоется, как старая кожа со здорового тела.

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