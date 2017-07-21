В Омске из-за "Флоры" перекроют центр города
Общество  •  21 июля 2017, 15:38  •  печать

В Омске из-за "Флоры" перекроют центр города

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В Омске в течение нескольких дней будут перекрыты центральные улицы из-за открытия городской выставки цветов "Флора-2017".

С 4 по 8 августа в центре Омска будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Перекрытие дорог произойдет из-за открытия городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017".

По информации департамента общественной безопасности мэрии, движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах. 4 августа с 11:00 до 17:00 – по улице Спартаковской на участке от улицы Голика до улицы Партизанской, также по улице Партизанской на участке от улицы Некрасова до улицы Таубе и по улице Достоевского на участке от улицы Партизанской до улицы Победы.

Кроме того, дороги будут перекрыты с 5 по 8 августа с 10:00 до 20:00 по улице Достоевского на участке от улицы Партизанской до улицы Победы и по улице Партизанской на участке от улицы Спартаковской до улицы Таубе.

Для водителей будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты. 

Теги  •  #дороги #перекрытие улиц #флора

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