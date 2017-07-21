В Омске появилось видео с места уничтожения заражённых чумой свиней

На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором можно увидеть огромный столб густого чёрного дыма, поднимающегося к небу. По словам жителей Омской области, он появился в результате сожжения заражённых чумой животных.

- Омская область, посёлок Ачаирский. Вот так зажигают свиней, такой стоит дым. У кого-то забрали 400 голов, у кого-то по 200, и вот это всё сейчас сжигают, - сообщает автор видео.

Напомним, первый очаг заражения африканской чумой возник в ЛПХ В. А. Фиксель в селе Верблюжье Саргатского района. Затем лихорадка добралась до посёлка Ачаирский, села Ачаир Омского района, посёлка Красный Яр и деревни Новоархангелка Любинского района. Чиновники впоследствии изъяли у крестьян и фермеров всех свиней в радусе пяти километров от очагов, пообещав выплатить всем компенсации за изъятых животных.