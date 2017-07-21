В Омске появилось видео с места уничтожения заражённых чумой свиней
Общество  •  21 июля 2017, 08:41, последнее обновление 21 июля 2017, 09:40  •  печать

В Омске появилось видео с места уничтожения заражённых чумой свиней

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Жители Омской области начали публиковать видео с мест сжигания свиней, которых поразила африканская лихорадка. 

На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором можно увидеть огромный столб густого чёрного дыма, поднимающегося к небу. По словам жителей Омской области, он появился в результате сожжения заражённых чумой животных.

- Омская область, посёлок Ачаирский. Вот так зажигают свиней, такой стоит дым. У кого-то забрали 400 голов, у кого-то по 200, и вот это всё сейчас сжигают, - сообщает автор видео. 

Напомним, первый очаг заражения африканской чумой возник в ЛПХ В. А. Фиксель в селе Верблюжье Саргатского района. Затем лихорадка добралась до посёлка Ачаирский, села Ачаир Омского района, посёлка Красный Яр и деревни Новоархангелка Любинского района. Чиновники впоследствии изъяли у крестьян и фермеров всех свиней в радусе пяти километров от очагов, пообещав выплатить всем компенсации за изъятых животных. 

Теги  •  #видео #поселок Ачаирский #свинья #чума

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  21 июля 2017, 11:36

Капец, очень похоже, что то, что было в Украине в прошлом году, началось в Омской области. Надеюсь всё же, что предпринятые меры возымеют действие, и до массового вырезания свиней дело не дойдёт.

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Мирослав В-ов  •  21 июля 2017, 09:09

Зрелище жутковатое, конечно, а других методов борьбы с болезнью пока еще не придумали.

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