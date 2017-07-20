Африканскую чуму обнаружили ещё в двух деревнях Омской области

Свиная лихорадка продолжает распространяться по Омской области. Накануне африканская чума была обнаружена ещё в двух населённых пунктах региона – деревне Новоархангелка Любинского района и селе Ачаир Омского района. Заражённые животные находились в трёх личных подсобных хозяйствах.

- По результатам мониторинговых исследований крови и патматериала от павших свиней ветеринарной лаборатории получены положительные результаты на АЧС в ЛПХ И. И. Герцен, ЛПХ О. В. Филимоновой и ЛПХ Л. А. Бузыревой, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Пробы крови на подтверждение АЧС в хозяйствах направлены в ФГБУ ВНИИЗЖ и в Федеральный Центр вирусологии и микробиологии.

Как только заражение подтвердят соответствующие органы, на территории населённых пунктов будет объявлен карантин. Все свиньи будут уничтожены, а пострадавшим владельцам подворий предоставят компенсационные выплаты. Кроме того, людям взамен свиней будет предложено покупка бройлеров, индюков и молодняка КРС по льготной цене.

Напомним, что первый очаг заражения АЧС возник в ЛПХ В. А. Фиксель в селе Верблюжье Саргатского района, второй - в посёлке Ачаирский Омского района. Затем лихорадка добралась и до посёлка Красный Яр Любинского района.