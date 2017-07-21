Омские мосты красят и моют ко Дню города

Накануне проведены работы на Комсомольском мосту, далее рабочие переходят на Ленинградский мост.
В работе мы используем быстросохнущие краски с повышенным коэффициентом прочности. Это позволяет мостам не только надолго сохранять приглядный вид, но и минимизирует неудобства для пешеходов и автомобилистов, - рассказал главный инженер БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Алексей Попов.
Добавим, что ко Дню города будут обновлены все мостовые сооружения Омска.
Похоже, будет очень красиво. Главное, чтобы успели вовремя все закончить.