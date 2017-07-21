Омские мосты красят и моют ко Дню города
Общество  •  21 июля 2017, 09:26, последнее обновление 21 июля 2017, 09:28  •  печать

Омские мосты красят и моют ко Дню города

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В городе выполняют помывку и покраску городских мостов, пока позволяет погода.

Накануне проведены работы на Комсомольском мосту, далее рабочие переходят на Ленинградский мост. 

В работе мы используем быстросохнущие краски с повышенным коэффициентом прочности. Это позволяет мостам не только надолго сохранять приглядный вид, но и минимизирует неудобства для пешеходов и автомобилистов, - рассказал главный инженер БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Алексей Попов.

Добавим, что ко Дню города будут обновлены все мостовые сооружения Омска.

Теги  •  #День города #мост #покраска

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Комментарии
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Злата Маркова  •  21 июля 2017, 10:09

Похоже, будет очень красиво. Главное, чтобы успели вовремя все закончить.

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