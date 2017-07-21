Омские мосты красят и моют ко Дню города

Накануне проведены работы на Комсомольском мосту, далее рабочие переходят на Ленинградский мост.

В работе мы используем быстросохнущие краски с повышенным коэффициентом прочности. Это позволяет мостам не только надолго сохранять приглядный вид, но и минимизирует неудобства для пешеходов и автомобилистов, - рассказал главный инженер БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Алексей Попов.