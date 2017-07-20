В Омске котлован на улице Бударина намерены превратить в экстрим-парк
Общество  •  20 июля 2017, 22:06, последнее обновление 20 июля 2017, 22:11  •  печать

В Омске котлован на улице Бударина намерены превратить в экстрим-парк

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Чиновники планируют благоустроить территорию на улице Бударина. В планах – создать там экстрим-парк. 

Сегодня, 20 июля, в городском пресс-клубе обсудили вопросы формирования комфортной городской среды. Отдельное внимание было уделено проекту благоустройства улицы Бударина. Ранее сообщалось, что в планах чиновников разместить там к чемпионату мира по футболу видеоэкран, многофункциональный комплекс, произвести озеленение. А сегодня стало известно, что котлован, который находится на этой улице, в будущем намерены превратить в экстрим-парк.

- Площадь будет формоваться как фан-пространство для просмотра чемпионата, кроме того, там будут проходить праздничные мероприятия, соревнования, люди будут проводить досуг. Как чемпионат пройдёт, зона останется полноценным общественным пространством, примыкая к улице Ленина, а развитие её планируется на последующие пять лет, - цитирует "Омск-Информ" начальника отдела городской среды департамента архитектуры Викторию Смык.

Согласно планам, площадь будет вмещать от трёх до пяти тысяч человек. 

Теги  •  #парк #улица Бударина #экстрим

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