В Омске Ленинградскую площадь откроют для транспорта раньше срока

Сегодня ночью, 20 июля, по завершении основных работ по переустройству линии контактной сети троллейбусов Ленинградская площадь будет открыта для транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до Ленинградского моста. Также станут доступны для проезда Ленинградский мост и дорога от Ленинградского моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской.

Напомним, ранее сообщалось, что на данном участке проезд для всех видов транспорта будет закрыт с 17 по 26 июля ежедневно с 23:30 до 5:30. Однако из-за оперативной работы компаний "ИдеалСтрой", ООО "СМП-2004" и МП "Электрический транспорт" основные работы завершены раньше срока. Оставшиеся ремонтные работы не требуют перекрытия движения транспорта.