Из-за перекрытия улицы Ленина центр Омска замер в пробках
Общество  •  10 июля 2017, 14:57, последнее обновление 10 июля 2017, 15:12  •  печать

Из-за перекрытия улицы Ленина центр Омска замер в пробках

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Непривычные для этого времени суток пробки возникли сегодня на центральных магистралях города.

Сегодня, 10 июля, с 12:30 сервис "Яндекс. Пробки" оценивает обстановку на дорогах Омска в 4 балла из 10. Затор образовался исключительно в центре города, преимущественно на улице Ленина, где сейчас ведутся ремонтные работы. По данным сервиса, скорость движения на этом участке не превышает 3 км/ч.

Затор длиной более километра тянется от Комсомольского моста до ул. Масленникова и от ул. Тарской до ул. Короленко. Затруднено движение по ул. Масленникова - на участке от ул. Декабристов до Ленинградской площади, а также на отрезках улиц Пушкина, Масленникова, Жукова и Думской.

Напомним, что сейчас полным ходом идут работы по реконструкции улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. С сегодняшнего дня закрыто движение транспорта по улице Ленина, которое продлится до 1 сентября. Работы должны завершить в октябре.

Теги  •  #дороги #ремонт #улица Ленина #Яндекс.Пробки

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