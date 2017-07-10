Из-за перекрытия улицы Ленина центр Омска замер в пробках

Непривычные для этого времени суток пробки возникли сегодня на центральных магистралях города.

Сегодня, 10 июля, с 12:30 сервис "Яндекс. Пробки" оценивает обстановку на дорогах Омска в 4 балла из 10. Затор образовался исключительно в центре города, преимущественно на улице Ленина, где сейчас ведутся ремонтные работы. По данным сервиса, скорость движения на этом участке не превышает 3 км/ч.

Затор длиной более километра тянется от Комсомольского моста до ул. Масленникова и от ул. Тарской до ул. Короленко. Затруднено движение по ул. Масленникова - на участке от ул. Декабристов до Ленинградской площади, а также на отрезках улиц Пушкина, Масленникова, Жукова и Думской.

Напомним, что сейчас полным ходом идут работы по реконструкции улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. С сегодняшнего дня закрыто движение транспорта по улице Ленина, которое продлится до 1 сентября. Работы должны завершить в октябре.