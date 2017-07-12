В Омске перекроют улицу Багратиона на три дня
Общество  •  12 июля 2017, 10:40, последнее обновление 12 июля 2017, 10:56  •  печать

В Омске перекроют улицу Багратиона на три дня

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Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

С 22:45 14 июля и до 05:00 17 июля будет закрыто движение транспорта по ул. Багратиона на пересечении с ул. 3-я Челюскинцев. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях открытым способом. Об этом сообщает ООО "Теплогенерирующий комплекс".

Как сообщили "Омск Здесь" в департаменте транспорта администрации города, на данном участке предстоит восстановить разрушенное дорожное покрытие проезжей части с обеих сторон у школы № 16 в створе нерегулируемого пешеходного перехода. "Общественный транспорт будет объезжать участок через ул. 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев. В обратном направлении: Челюскинцев - 21-я Амурская - 4-я Челюскинцев", - пояснили в ведомстве.

Теги  •  #перекрытие улиц #ремонт #улица Багратиона

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