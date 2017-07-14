Ленинградский мост закроют на 10 дней

В рамках реконструкции улицы Ленина начинается переустройство контактной сети троллейбусов. Эти работы будут вестись по ночам, но для обеспечения безопасности рабочих необходимо полностью закрыть движение транспорта.

Проезд всех видов транспорта будет закрыт с 17 по 26 июля ежедневно с 23:30 до 5:30 по Ленинградской площади (от проспекта Маркса до Ленинградского моста), Ленинградскому мосту, дороге от моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской. Для информирования водителей на участке будут выставлены временные дорожные знаки и щиты со схемой объезда.

Добавим, что закрытым остаётся участок улицы Ленина от Ленинградской площади до улицы Короленко. Кроме того, со следующей недели улица Пушкина вновь станет двусторонней.