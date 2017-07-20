У дорожников осталось 10 дней на ремонт магистралей Омска

На данный момент основные работы по замене асфальта завершены на 24 объектах из 31, ремонт которых запланировано закончить к августу. В высокой степени готовности находятся Красноярский тракт, улицы Суворова, Гашека и др.

При благоприятной погоде завершить укладку асфальта можно за три-четыре дня. Перед подрядчиками, однако, ставим задачу не торопиться, а делать всё максимально качественно, тем более, что время есть и его достаточно, - сообщил и.о. мэра Сергей Фролов.

Работы финансируются в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". В августе в Омске на сэкономленные средства отремонтируют ещё два дорожных участка.