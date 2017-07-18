В центре Омска для транспорта закроют ещё один участок

С 20 июля и до сентября из-за реконструкции ул. Ленина будет перекрыт участок от ул. Короленко до ул. Броз Тито.

Для проведения благоустроительных работ на улице Ленина с 10:00 четверга, 20 июля, закрывается движение всех видов транспорта на участке от улицы Короленко до улицы Броз Тито. Будет недоступен закрытый ранее участок от Ленинградской площади до улицы Короленко.

Мы закрываем два участка для того, чтобы ускориться. Одновременно будем проводить работы и там, и там, - прокомментировал главный инженер компании-генподрядчика "ИдеалСтрой" Николай Твардовский. - Перекрытие в основном необходимо для перекладки ливневой канализации. Также ведутся работы по замене контактной троллейбусной сети.

По предварительным данным, движение будет закрыто до сентября, однако подрядчик надеется значительно сократить этот срок. Следующим перекрытым участком будет отрезок между улицей Броз Тито и Юбилейным мостом.