Омские власти приступят к ремонту 3-й Транспортной в августе

На других наиболее разбитых городских магистралях идёт лишь ямочный ремонт.

Дорожные службы Омска сейчас устраняют нарушения, выявленные на городских магистралях прокуратурой. В списке дорог с неудовлетворительным асфальтобетонным покрытием оказались более десяти улиц. Как сообщает региональный Минстрой, на ул. 6-я Станционная подрядной организацией уложено 94 % второго слоя асфальтобетонного покрытия. Завершить работы на этом участке планируется до 27 июля.

В августе дорожники планируют приступить к ремонту 3-й Транспортной. К ремонту ул. Доковской, 36-й Северной и 3-й Молодёжной приступят лишь в 2018 году. На остальных наиболее аварийных участках улично-дорожной сети в 2017-м предусмотрен только ямочный ремонт.