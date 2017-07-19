Омские власти приступят к ремонту 3-й Транспортной в августе
Общество  •  19 июля 2017, 09:23, последнее обновление 19 июля 2017, 09:26  •  печать

Омские власти приступят к ремонту 3-й Транспортной в августе

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На других наиболее разбитых городских магистралях идёт лишь ямочный ремонт.

Дорожные службы Омска сейчас устраняют нарушения, выявленные на городских магистралях прокуратурой. В списке дорог с неудовлетворительным асфальтобетонным покрытием оказались более десяти улиц. Как сообщает региональный Минстрой, на ул. 6-я Станционная подрядной организацией уложено 94 % второго слоя асфальтобетонного покрытия. Завершить работы на этом участке планируется до 27 июля.

В августе дорожники планируют приступить к ремонту 3-й Транспортной. К ремонту ул. Доковской, 36-й Северной и 3-й Молодёжной приступят лишь в 2018 году. На остальных наиболее аварийных участках улично-дорожной сети в 2017-м предусмотрен только ямочный ремонт.

Теги  •  #дороги #Минстрой #ремонт

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