Прокуроры запретили продавать леопарда и филина по интернету

В ходе проверки Омской межрайонной природоохранной прокуратуры в интернете обнаружены объявления о продаже филина и леопарда. Оба животных занесены Красную книгу Российской Федерации как исчезающие виды, а торговля ими наказывается административно или уголовно.
Прокуроры обратились в суд с требованиями признать эту информацию запрещённой к распространению на территории страны. Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.
Добрый день! Разве проблема в объявлении, может быть все-таки присекать факт и вообще мысль даже о перепродаже животных. Может все-таки вспомним об их защите. А то как-то глупо, информацию в общедоступных источниках нельзя, а сам факт продажи и содержании, и бог знает чего ещё, можно.
Конечно, желательно бы найти подавателей подобных объявлений и все выяснить.