Прокуроры запретили продавать леопарда и филина по интернету

В ходе проверки Омской межрайонной природоохранной прокуратуры в интернете обнаружены объявления о продаже филина и леопарда. Оба животных занесены Красную книгу Российской Федерации как исчезающие виды, а торговля ими наказывается административно или уголовно.

Прокуроры обратились в суд с требованиями признать эту информацию запрещённой к распространению на территории страны. Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.