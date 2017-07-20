Прокуроры запретили продавать леопарда и филина по интернету
Общество  •  20 июля 2017, 10:29, последнее обновление 20 июля 2017, 10:35  •  печать

Прокуроры запретили продавать леопарда и филина по интернету

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Надзорный орган добился удаления интернет-объявлений о продаже краснокнижных животных.

В ходе проверки Омской межрайонной природоохранной прокуратуры в интернете обнаружены объявления о продаже филина и леопарда. Оба животных занесены Красную книгу Российской Федерации как исчезающие виды, а торговля ими наказывается административно или уголовно.

Прокуроры обратились в суд с требованиями признать эту информацию запрещённой к распространению на территории страны. Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.

Теги  •  #Красная книга #Куйбышевский районный суд #прокуратура

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Комментарии
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Nata Valeeva  •  20 июля 2017, 11:08

Добрый день! Разве проблема в объявлении, может быть все-таки присекать факт и вообще мысль даже о перепродаже животных. Может все-таки вспомним об их защите. А то как-то глупо, информацию в общедоступных источниках нельзя, а сам факт продажи и содержании, и бог знает чего ещё, можно.

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Влад Никитин  •  20 июля 2017, 11:33

Конечно, желательно бы найти подавателей подобных объявлений и все выяснить.

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