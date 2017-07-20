Учёные составили фоторобот древнего омича
Общество  •  20 июля 2017, 09:57, последнее обновление 20 июля 2017, 10:14  •  печать

Учёные составили фоторобот древнего омича

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Тюменские исследователи сделали графическую реконструкцию лица мужчины - носителя кулайской культуры, чей череп был найден на святилище городища Большой Лог под Омском.

В Институте проблем освоения Севера СО РАН (Тюмень) определили, как выглядел мужчина, живший в древнем городище на месте современного Омска. Установлено, что найденный в Большом Логе череп принадлежал мужчине 40-50 лет, типичному представителю кулайской культуры. Кулайская историко-культурная общность существовала с середины I тыс. до н.э. до середины I тыс. н.э. Данных, позволяющих охарактеризовать физический облик её населения, очень мало.

- Полученное изображение представляет собой портрет зрелого мужчины с высоким широким лицом, наклонным лбом, широкими скулами и невыступающим подбородком. Нос высокий, широкий, с прямым профилем и приподнятым кончиком, имеет слабую асимметрию, верхняя складка века нависает на внешние углы глаз. Рот небольшой, губы средней толщины. В его морфологическом типе прослеживаются как европеоидная, так и монголоидная компоненты, - цитирует исследователей издание "Наука в Сибири".

На черепе обнаружены два отверстия, нанесённые уже после смерти. Это, как полагают учёные, говорит об использовании черепа в ритуально-магических действиях.

Справка:
Городище Большой Лог открыто в 1937 году школьником Калугиным. Оно расположено на первой надпойменной террасе правого берега реки Омь, в пределах Центрального округа города. Здесь были выявлены жилища, комплекс керамики и инвентаря позднекулайского облика.

Теги  •  #археология #история #фото

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