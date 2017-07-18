Омских туристов, потерявшихся на сплаве в Хакасии, нашли на трассе

Двое омичей совершали сплав на катамаране по реке Она от горы Каратош в Таштыпском районе Республики Хакасия. В назначенное время они не вернулись с маршрута, а связи с ними потерялась. На поиски был отправлен вертолёт МИ-8 со спасателями.

Как выяснилось, из-за высокой воды и сильного течения на реке мужчины не сумели завершить маршрут и сошли с него досрочно, решив вернуться пешком к месту старта. Спасатели с воздуха обнаружили лагерь и записку, где туристы указали направление выхода и контактные телефоны. Омичей обнаружили работники дорожной службы на трассе Абакан - Ак-Довурак, куда те вышли самостоятельно.

- Их передали экипажам "скорой помощи" и полиции. Состояние туристов удовлетворительное, их жизням и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.