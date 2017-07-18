Водитель эвакуатора приехал пьяным за машиной выпившего омича

Накануне утром омские госавтоинспекторы проводили рейд "Трезвость" для выявления водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения после бурных выходных. Один случай оказался особенно примечательным.

На перекрёстке улиц 23-я Рабочая и Кирова автоинспекторы остановили 35-летнего водителя "УАЗа". Накануне мужчина отмечал свой день рождения, поэтому в понедельник утром был всё ещё подшофе. Его тут же отстранили от вождения. Для эвакуации машины был вызван специалист. Во время осуществления погрузки "УАЗа" сотрудники ГИБДД обратили внимание, что у 35-летнего водителя эвакуатора также имеются признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило эти догадки. В итоге на обоих мужчин завели административное дело по статье, санкция которой предусматривает штраф в 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За утро госавтоинспекторы выявили ещё 7 фактов нетрезвого вождения, а также 245 других нарушений Правил дорожного движения.