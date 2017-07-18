Омские туристы пропали в Хакасии во время сплава по реке
Происшествия  •  18 июля 2017, 16:26, последнее обновление 18 июля 2017, 17:30  •  печать

Омские туристы пропали в Хакасии во время сплава по реке

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Два омских туриста пропали во время сплава по реке Она в Хакасии. На их поиски направлен вертолёт МИ-8 со спасателями на борту.

Группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России вылетела из Абакана в Таштыпский район Республики Хакасия на поиски двух омичей. Согласно оперативной информации, двое омских туристов совершали сплав на катамаране по реке Она от горы Каратош. В назначенное время они не вышли с маршрута. Связаться с ними также не удалось.

По мнению специалистов, туристы пренебрегли правилами безопасности, не зарегистрировав свой поход в спасотряде. Также в МЧС отмечают, что выходить на маршрут только на одном плавательном средстве опасно, поскольку при его повреждении продолжить сплав будет не на чем.

"Проигнорировали туристы и фактор погоды. По словам опытных спасателей, сейчас на реках в районе поиска из-за продолжительных дождей уровень воды очень высокий, мощное течение и пороги делают прохождение маршрута крайне опасным даже для опытных экипажей", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

Поскольку район поиска находится в труднодоступной горно-таёжной местности, руководство Сибирского регионального центра МЧС России выделило для поисков вертолёт МИ-8. Вместе со спасателями на борту вертолёта находятся два сотрудника полиции из Таштыпского района.

Теги  •  #МЧС #сплав #турист #Хакасия

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