Посетителей омской выставки "АгроОмск" огорчило отсутствие шашлыка из свинины

Введённый из-за вспышки африканской чумы свиней карантин внёс свои коррективы в работу известной омской выставки "АгроОмск". Накануне официального открытия здесь запретили продавать шашлык из свинины, и это, разумеется, не могло не сказаться на настроении посетителей. Многие подходили к дымящимся мангалам, которых, кстати, в этом году здесь оказалось намного меньше, чем в прошлом, и, узнав про отсутствие шашлыка из свинины, удалялись, так и не купив мясное блюдо.

- Да, нам разрешили делать шашлык только из курицы и баранины, - печально рассказал "Омск Здесь" один из поваров, пожелавший остаться неизвестным. - Карантин на 30 дней вроде, вот месяц шашлыка из свинины не будет. Сплошные убытки. Вы нигде на выставке не найдёте шашлыка из свинины. Тайком? Нет, на такой риск ни один повар не пойдёт.

Шашлык из курицы

Потом омские министры в ходе осмотра выставки объявят, что шашлык из свинины здесь продаваться всё-таки будет. Почему же тогда большинство поваров заявило корреспонденту "Омск Здесь" об обратном, остаётся загадкой.

Многие животноводческие предприятия, участвующие в выставке, также оказались в непростой ситуации. Конечно, отсутствие живых свиней не сильно сказалось на презентабельности, поскольку их производство зиждется не только на нежвачных парнокопытных, но исчезнувшая возможность показать все свои ресурсы заметно расстроила руководство этих предприятий. И даже омский министр Максим Чекусов, рассказывая в ходе посещения выставки первому замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулату Хатуову о животноводстве, горько вздохнул: "Свинюшек у нас в этом году на выставке, к сожалению, нет". При этом чиновник заверил корреспондента "Омск Здесь", что ситуация с африканской чумой не приведёт к дефициту и росту цен на свинину в регионе.

-У нас много предприятий, которые имеют четвёртую степень экологической защищённости. Они способны полностью обеспечить жителей региона свининой. Дефицита не будет, я думаю, что, в конечном счёте, мы даже снизим цены, - заявил министр.

Это единственные свиньи, которых можно встретить в этом году на выставке

Напомним, первый факт заражения поголовья африканской чумой свиней выявлен в селе Верблюжье Саргатского района. В выходные специалисты подтвердили ещё два факта в Омском и Любинском районах. Также в связи с заболеванием свиней АЧС карантин планируют ввести в Большереченском, Колосовском, Называевском и Тюкалинском районах.

Фото: Илья Петров