Африканскую чуму свиней обнаружили в посёлке Красный Яр

Поселение стало третьим по счёту, где обнаружен опасный вирус. В регионе введён карантин. Омские следователи ищут виновных в эпидемии.

Сегодня, 17 июля, в региональном Минсельхозпроде прошло совещание отраслевой комиссии по опасным заболеваниям животных. Посвящено оно было ситуации с выявлением в Омской области африканской чумы свиней (АЧС). Накануне на свалке вблизи посёлка Красный Яр Омского района обнаружено свежее захоронение трупов свиней. Проведённое обследование биоматериалов выявило, что животные также были инфицированы АЧС. Ранее, напомним, очаги инфекции зарегистрированы в посёлке Ачаир Омского района и деревне Верблюжье Саргатского района. В Верблюжьем введён полный запрет посещения территории посторонними лицами, кроме персонала выполняющего операции по отчуждению поголовья и ликвидации очага. Указом губернатора Омской области в связи с выявлением случая заболеваний животных АЧС устанавливаются ограничительные мероприятия с учётом близости очага.

- Наша задача – определить откуда пришла болезнь – из дикой природы, при завозе поросят или заражённых кормов. К работе привлечены Следственный комитет и полиция, - заявил на совещании первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новосёлов и поручил комиссии провести в сжатые сроки служебное расследование.

Вчера вечером министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов провел сход жителей в Ачаирском, где было ликвидировано 244 голов свиней. Владельцы личных подворий предупреждены об уголовной ответственности за незаконный вывоз животных. Тем, кто добровольно сдал свиней, региональное правительство предоставит компенсационные выплаты.

- Накануне под Ачаиром задержан нарушитель, пытавшийся вывезти на машине 90 кг свинины. Он компенсации не получит и будет наказан, - подчеркнул Максим Чекусов.