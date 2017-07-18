Омские власти из-за африканской чумы вводят карантин ещё в четырёх районах
Общество  •  18 июля 2017, 10:01, последнее обновление 18 июля 2017, 10:17  •  печать

Омские власти из-за африканской чумы вводят карантин ещё в четырёх районах

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Ограничительные мероприятия будут действовать до 24 июля.

В омском правительстве подготовлен проект указа губернатора об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований. Это вызвано выявленными фактами заражения свиней африканской чумой. Помимо уже известных трёх районов – Омского, Саргатского и Любинского, карантин введут в Большереченском, Колосовском, Называевском, Тюкалинском. Как сказано в проекте указа, ограничение будет действовать до 24 июля.

На этот период опасную территорию поделят на две зоны радиусом пять и сто километров соответственно. В первой будет запрещён вывоз свиней, свиноводческой продукции и сырья, выезд и заезд транспорта, все виды охоты, за исключением той, которая направлена на регулирование численности диких кабанов. Всех свиней на этой территории уничтожат.

Во второй угрожаемой зоне на период карантина запрещена реализация свиней и продуктов, полученных от "крестьянского" убоя, проведение сельскохозяйственных ярмарок, закупка свиней у населения, вывоз живых свиней и свиноводческой продукции и сырья, не прошедшего промышленной тепловой обработки при температуре выше 70 градусов.

Добавим, первый факт заражения поголовья АЧС выявлен в селе Верблюжье Саргатского района. В выходные специалисты подтвердили ещё два факта в Омском и Любинском районах.

Теги  •  #Губернатор #карантин #чума

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