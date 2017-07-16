Из-за африканской чумы свиней введён карантин в Омском районе

Региональное МЧС начало рассылку сообщений о введении карантина на территории Омского района. В посёлке Ачаирский на личном подвории подтверждён диагноз африканской чумы свиней (АЧС). Напомним, 13 июля в Саргатском районе Омской области в Верблюжинском сельском поселении был выявлен факт падежа 11 голов синей в фермерском хозяйстве Фиксель.

Проведён вынужденный убой животных, а также дезинфекционная обработка территории личного хозяйства и места сжигания трупов свиней. На фермера заведено дело об административном правонарушении за сокрытие факта заражения животных. В районе введён режим ЧС. В соседних – Любинском, Тюкалинском, Большереченском и Колосовском районах введён режим "Повышенная готовность".

Добавим, за последние десять лет в России произошло 1150 вспышек АЧС в 42 регионах страны. В 2017 году отмечено 35 очагов чумы в 11 регионах. Вирус могли завезти из других регионов с кормами или на одежде. Также разносят вирус дикие кабаны. Вирус для человека не опасен и поражает только свиней и диких кабанов.