Из-за африканской чумы свиней введён карантин в Омском районе
Общество  •  16 июля 2017, 22:05, последнее обновление 17 июля 2017, 00:23  •  печать

Из-за африканской чумы свиней введён карантин в Омском районе

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Диагноз подтверждён у животных на одном из личных подворий посёлка Ачаирский.

Региональное МЧС начало рассылку сообщений о введении карантина на территории Омского района. В посёлке Ачаирский на личном подвории подтверждён диагноз африканской чумы свиней (АЧС). Напомним, 13 июля в Саргатском районе Омской области в Верблюжинском сельском поселении был выявлен факт падежа 11 голов синей в фермерском хозяйстве Фиксель.

Проведён вынужденный убой животных, а также дезинфекционная обработка территории личного хозяйства и места сжигания трупов свиней. На фермера заведено дело об административном правонарушении за сокрытие факта заражения животных. В районе введён режим ЧС. В соседних – Любинском, Тюкалинском, Большереченском и Колосовском районах введён режим "Повышенная готовность".

Добавим, за последние десять лет в России произошло 1150 вспышек АЧС в 42 регионах страны. В 2017 году отмечено 35 очагов чумы в 11 регионах. Вирус могли завезти из других регионов с кормами или на одежде. Также разносят вирус дикие кабаны. Вирус для человека не опасен и поражает только свиней и диких кабанов.

Теги  •  #МЧС #режим ЧС #чума

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