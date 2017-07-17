Россельхознадзор: ситуация с африканской чумой свиней не повлияет на работу омских предприятий

Сегодня, 17 июля, губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ об установлении карантина из-за выявления случая заболеваний свиней африканской чумой. Как сообщает пресс-служба областного правительства, опасная территория будет поделена на две угрожающие зоны радиусом пять и сто километров соответственно. В первой будет запрещён вывоз свиней, свиноводческой продукции и сырья, выезд и заезд транспорта, все виды охоты, за исключением той, которая направлена на регулирование численности диких кабанов. Все свиньи на этой территории будут уничтожены.

Во второй угрожаемой зоне на период карантина запрещена реализация свиней и продуктов, полученных от "крестьянского" убоя, проведение сельскохозяйственных ярмарок, закупка свиней у населения, вывоз живых свиней и свиноводческой продукции и сырья, не прошедшего промышленной тепловой обработки при температуре выше 70 градусов.

Что касается крупных омских предприятий, а одно из них как раз находится в районе, где был зафиксирован случай заболевания АЧС, то на них, как уверяют в управлении Россельхознадзора, введённый карантин никак не скажется.

- При выявлении заболевания АЧС, очерчивается круг в радиусе пять километров от очага. Всё поголовье свиней, находящееся в этой зоне, подлежит уничтожению, - сообщила заместитель начальника управления Россельхознадзора Ольга Матыка. – Омские предприятия в эту зону не попали. Кроме того, у нас есть инструкция по биологической защите. Как только АЧС начала гулять по России, Министерство сельского хозяйства подготовило документ, согласно которому, если предприятие уверено в себе, оно должно заявиться в Россельхознадзор и управление ветеринарии. После этого проводится тотальная проверка по огромным чек-листам. У нас эти проверки проводились, и "Омскому бекону" и "Руском-Агро" была присвоена самая высокая четвёртая биологическая степень защиты. Есть также предприятия, которые имеют третью степень защиты. И вот таким предприятиям не страшны никакие ограничения. Даже если бы они находились в радиусе пяти километров от очага, то их поголовье не было бы уничтожено. Единственное, на период карантина специалисты управления ветеринарии и Россельхознадзора должны убедиться, что предприятие на момент введения карантина свои показатели по безопасности не снизило. Наши специалисты в этом убедились.

На рынках, уверяет Ольга Матыка, тоже безопасно покупать мясо свиней. По её словам, в каждой точке должна быть лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая ежедневно контролирует поступающую продукцию. При этом на рынок крестьяне могут привозить мясо только тех животных, которые были убиты на бойне.

Напомним, в Омской области выявлено три очага АЧС. Первый зафиксирован в деревне Верблюжье Саргатского района. В отношении фермера, допустившего заражение скота, впоследствии было заведено административное дело. Другие факты заражения животных выявлены в посёлках Ачаирский и Красный Яр Омского района.