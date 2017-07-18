День города пройдёт при "взорванной" улице Ленина

Во время праздничных мероприятий, посвящённых 301-летию основания Омска, на центральной улице города будут вестись строительные работы.

Основные празднества на День города пройдут 5 и 6 августа. Генподрячик, ведущий благоустройство улицы Ленина, не прекратит работу на этот период, так как находится в жёстком графике. Скорее всего, в начале августа улица будет закрыта от Ленинградского моста до Юбилейного моста.

Перекрытие движения причиняет неудобство водителям и пешеходам, но омичей просят относиться более спокойно к этой вынужденной мере.

Претензии мы выслушиваем постоянно. Такая специфика работы в городе, - посетовал сегодня главный инженер СК "ИдеалСтрой" Николай Твардовский. - Надо всего лишь потерпеть немного. С воздуха всё само собой не опустится. Сначало надо всё взорвать, потом построить.

Проект благоустройства улицы Ленина включает замену инженерных сетей и контактной троллейбусной сети, укладку гранитного покрытия на тротуары и нового асфальтового полотна на проезжую часть, высадку новых деревьев, кустарников и цветов, укрепление подпорной стенки у памятника Борцам Революции, замену ограды у Концертного зала, установку новых светофоров и обустройство дополнительных пешеходных переходов. На благоустройство инвестор выделили 890 млн руб. Завершить работы планируется в ноябре 2017 года.