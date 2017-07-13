В Омске закроют проезд с улицы Степана Разина на улицу Ленина
Общество  •  13 июля 2017, 17:12, последнее обновление 13 июля 2017, 17:33  •  печать

В Омске закроют проезд с улицы Степана Разина на улицу Ленина

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Жители близлежащих домов жалуются на огромной поток автомобилей, который проходит через их дворы из-за перекрытия ул. Ленина.

Как сообщает омская мэрия, с 14 июля будет закрыт проезд транспорта с ул. Степана Разина на ул. Ленина. Это связано с многочисленными обращениями омичей. По ул. Комиссаровской и Красных Орлов поток транспорта в дневное время движется в объезд закрытого для движения участка ул. Ленина, чем создаются значительные неудобства для горожан.

- Движение транспорта на узких внутриквартальных улицах подвергает опасности жизни пешеходов, особенно детей, - отмечают в департаменте транспорта Омска. - Также имели место случаи самостоятельного разгораживания водителями металлических ограждений для проезда автомобилей. Активное движение препятствовало проведению работ по благоустройству, создавая опасные условия для работников подрядной организации.

Теги  •  #дороги #перекрытие улиц #ремонт

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