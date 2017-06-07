Из-за реконструкции улицы Ленина в центре Омска перекрывают движение

Как сообщает мэрия Омска, компания "ИдеалСтрой" приступает к выполнению работ по благоустройству второй части улицы Ленина, расположенной южнее Юбилейного моста. На первом этапе работ с 20 июня будет закрыто движение транспорта на участке от улицы Короленко до Ленинградской площади.

Далее работы поэтапно будут выполняться на участках от улицы Короленко до улицы Чкалова и от улицы Чкалова до улицы Лермонтова. Таким образом, в период производства работ сквозной проезд транспорта по улице Ленина будет невозможен. Но городские чиновники уточняют, что сохранится возможность проезда по поперечным улицам.

Чтобы снизить дорожную нагрузку, устранив пробки, альтернативный проезд транспорта в направлении Ленинградской площади будет организован по улицам Лермонтова и Пушкина. Для этого на Театральной площади организуется левый поворот транспорта на улицу Лермонтова при движении с Комсомольского моста (на Театральной площади будет организована дополнительная пятая полоса движения для выполнения левого поворота) и далее с правым поворотом на улицу Пушкина. По улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова будет организовано одностороннее движение транспорта, а на перекрестке улиц Пушкина и Лермонтова изменится направление главной дороги (с улицы Лермонтова направо на улицу Пушкина).

Чтобы увеличить пропускную способность объездного участка, по этому маршруту откорректируют режимы работы светофоров на участках: Герцена - Интернациональная, Маркса - Думская, Маркса - Лермонтова, Жукова - 10 лет Октября, Фрунзе - Гусарова, Ленина - Партизанская.

Проезд троллейбусов, следующих ранним утром в направлении посёлков Московка и Чкаловский, будет организован по улице Гагарина, проспекту Маркса, Ленинградской площади, далее в направлении магазина "1000 мелочей" и на улицу Маяковского.

Для исключения конфликта троллейбусного движения с потоком автомобилей, движущихся с Ленинградского моста, троллейбусы маршрутов № 3 и 15 будут выпускаться муниципальным предприятием "Электрический транспорт" в линию таким образом, чтобы троллейбусы, выходящие в последний рейс, следовали через этот перекресток не позднее 07:20. При этом попутный подбор пассажиров на остановочном пункте "Магазин "Жемчужина" осуществляться не будет. Короткое расстояние между указанным остановочным пунктом и полосой для левого поворота не позволит безопасно выполнить перестроение из крайнего правого в крайний левый ряд движения. Ближайший остановочный пункт для посадки в троллейбус - напротив магазина "Голубой огонёк").