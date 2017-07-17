В Омске начали проверять кафе и шашлычные, где делают блюда из свинины
Общество  •  17 июля 2017, 13:06, последнее обновление 17 июля 2017, 13:12  •  печать

В Омске начали проверять кафе и шашлычные, где делают блюда из свинины

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Из-за вспышки африканской чумы проверки пройдут на мелких предприятиях общественного питания, находящихся в карантинной зоне.

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в региональном управлении Россельхознадзора, в регионе начаты проверки предприятий общественного питания, которые готовят блюда из мяса свинины. Проверки затронут мелкие кафе, шашлычные, а также рынки, в том числе стихийные, где есть риск реализации мяса не промышленного производства, а с мелких подсобных хозяйств.

- Мелкие хозяйства более уязвимы к проникновению инфекции, ведь есть возможность избежать вакцинации животных и скрыть факт падежа от опасной болезни, - добавили в Россельхознадзоре.

Проверки затронут предприятия, находящиеся в карантинной зоне (Саргатский и Омский районы), а также в самом Омске.

Напомним, 13 июля в Саргатском районе в хозяйстве семьи Фиксель зарегистрирован факт заражения поголовья африканской чумой свиней. На территории района введён режим ЧС. Вчера, 16 июля, стало известно о введении карантина в Омском районе, где в посёлке Ачаир также обнаружен опасный для животных вирус. В ГУ МЧС России по Омской области подчеркнули, что в карантинной зоне Омского района придётся уничтожить порядка 1800 голов свиней с личных подворий.

Теги  •  #карантин #Россельхознадзор #шашлык

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