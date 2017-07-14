В Омской области вводится карантин из-за африканской чумы свиней

На территории Саргатского района зафиксирована вспышка африканской лихорадки. В связи с этим в районе вводятся жёсткие ограничения, а заболевших животных отправляют на убой.

Приказ о введении карантина в Саргатском и частично в Любинском районе проходит антикоррупционную экспертизу и будет подписан губернатором Виктором Назаровым. Очаг заболевания находится в селе Верблюжьем, в одном из местных подсобных хозяйств.

Вирус не опасен для человека, однако он наносит серьёзный урон животноводству. Чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, которая вызывает лихорадку, сегодня всех заболевших животных (около сотни голов) отправят на убой. Кроме того, запрещён въезд посторонних на территорию очага вируса и вывоз оттуда животных.

В угрожающей зоне установлен карантин, который предусматривает запрет на вывоз животноводческой продукции и разведение свиней в течение года. На свинокомплексах региона введены дополнительные меры защиты, чтобы не допустить заноса инфекции на территорию, - сообщил на сегодняшней пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

Сейчас специалисты устанавливают источник заражения. Это могут быть как дикие кабаны, так и люди, принёсшие вирус на одежде. В случае необходимости в Саргатском районе введут режим ЧС, а в регионе - режим повышенной готовности.