Чума в Саргатском районе привела к режиму ЧС и делу на фермера

Ситуация в деревне Верблюжье, где накануне в одном из подсобных хозяйств от африканской чумы пали 11 свиней, не ограничилась карантином. Областное управление МЧС сообщило о введении в Саргатском районе режима "Чрезвычайна ситуация". В соседних Любинском, Тюкалинском, Большереченском и Колосовском районах действует режим "Повышенная готовность".
Оставшихся в хозяйстве животных пришлось отправить на убой. Их трупы, а также корма, сараи и навоз, сожгли. Территорию продезинфицировали и перепахали, произведена обработка помещений с другими животными. В связи с карантином жителям Верблюжьего запрещено разводить свиней в течение года. Другие животные под ограничения не попали.
В управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили, что на владельца свиней заведено два административных дела в связи с тем, что он скрывал информацию о животных, не провёл плановые противоэпизоотические мероприятия и в нарушение санитарных правил сжёг трупы павших свиней на территории своего хозяйства.
Причины вспышки чумы сейчас устанавливаются. Пока выдвигаются три предположения: покупка сельчанами заражённых поросят, некачественный корм и контакт с дикими кабанами.
Однозначно, что надо изучить причины появления вспышек чумы у свиней. Доверить это дело ученым, а не представителям санэпидемстанции.
Где они заражённых поросят взяли? Если верить Википедии, последняя вспышка чумы на территории современной России была в 70-е.
А зачем на убой отправили? Ведь все это мясо может быть заражено и опасно для людей. Как-то не правильно это.
На убой их отправили чтобы потом утилизировать, такое мясо нельзя дальше использовать, слишком опасно для здоровья.
Не факт, что мясо зараженных поросят сожгут и утилизируют. Вполне возможно, что его отправят на какой нибудь мясокомбинат, а мы потом его съедим в виде колбасы или тушенки. А кто-то на этом хорошо заработает.