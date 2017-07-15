Чума в Саргатском районе привела к режиму ЧС и делу на фермера

На территории района введён режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В отношении фермера, допустившего заражение скота, заведено дело.

Ситуация в деревне Верблюжье, где накануне в одном из подсобных хозяйств от африканской чумы пали 11 свиней, не ограничилась карантином. Областное управление МЧС сообщило о введении в Саргатском районе режима "Чрезвычайна ситуация". В соседних Любинском, Тюкалинском, Большереченском и Колосовском районах действует режим "Повышенная готовность".

Оставшихся в хозяйстве животных пришлось отправить на убой. Их трупы, а также корма, сараи и навоз, сожгли. Территорию продезинфицировали и перепахали, произведена обработка помещений с другими животными. В связи с карантином жителям Верблюжьего запрещено разводить свиней в течение года. Другие животные под ограничения не попали.

В управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили, что на владельца свиней заведено два административных дела в связи с тем, что он скрывал информацию о животных, не провёл плановые противоэпизоотические мероприятия и в нарушение санитарных правил сжёг трупы павших свиней на территории своего хозяйства.

Причины вспышки чумы сейчас устанавливаются. Пока выдвигаются три предположения: покупка сельчанами заражённых поросят, некачественный корм и контакт с дикими кабанами.