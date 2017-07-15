Чума в Саргатском районе привела к режиму ЧС и делу на фермера
Общество  •  15 июля 2017, 17:16, последнее обновление 15 июля 2017, 18:42  •  печать

Чума в Саргатском районе привела к режиму ЧС и делу на фермера

Автор:

На территории района введён режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В отношении фермера, допустившего заражение скота, заведено дело.

Ситуация в деревне Верблюжье, где накануне в одном из подсобных хозяйств от африканской чумы пали 11 свиней, не ограничилась карантином. Областное управление МЧС сообщило о введении в Саргатском районе режима "Чрезвычайна ситуация". В соседних Любинском, Тюкалинском, Большереченском и Колосовском районах действует режим "Повышенная готовность".

Оставшихся в хозяйстве животных пришлось отправить на убой. Их трупы, а также корма, сараи и навоз, сожгли. Территорию продезинфицировали и перепахали, произведена обработка помещений с другими животными. В связи с карантином жителям Верблюжьего запрещено разводить свиней в течение года. Другие животные под ограничения не попали.

В управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили, что на владельца свиней заведено два административных дела в связи с тем, что он скрывал информацию о животных, не провёл плановые противоэпизоотические мероприятия и в нарушение санитарных правил сжёг трупы павших свиней на территории своего хозяйства.

Причины вспышки чумы сейчас устанавливаются. Пока выдвигаются три предположения: покупка сельчанами заражённых поросят, некачественный корм и контакт с дикими кабанами.

Теги  •  #МЧС #режим ЧС #Россельхознадзор #Саргатский район #чума

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Леонид Портнов  •  15 июля 2017, 20:08

Однозначно, что надо изучить причины появления вспышек чумы у свиней. Доверить это дело ученым, а не представителям санэпидемстанции.

Ответить
Анна Орлова  •  15 июля 2017, 19:06

Где они заражённых поросят взяли? Если верить Википедии, последняя вспышка чумы на территории современной России была в 70-е.

Ответить
Ада С  •  15 июля 2017, 18:03

А зачем на убой отправили? Ведь все это мясо может быть заражено и опасно для людей. Как-то не правильно это.

Ответить
Таисия Петрова  •  15 июля 2017, 18:33

На убой их отправили чтобы потом утилизировать, такое мясо нельзя дальше использовать, слишком опасно для здоровья.

Ответить
Юля Пучкова  •  15 июля 2017, 19:37

Не факт, что мясо зараженных поросят сожгут и утилизируют. Вполне возможно, что его отправят на какой нибудь мясокомбинат, а мы потом его съедим в виде колбасы или тушенки. А кто-то на этом хорошо заработает.

Ответить
Последние новости
В Нефтяниках Daewoo Nexia врезалась в Lexus, пятеро пострадали  •  сегодня, 15:39  •  
Омский русский народный хор выдвинули на грант президента РФ  •  вчера, 21:17  •   1
Сергей Безруков займётся детскими театрами в Омской области  •  вчера, 17:38  •   3
Росавиация одобрила регулярные полёты из Омска в Турцию  •  вчера, 17:18  •   3
Благодаря SIM Омск стал одним из самых спортивных городов России  •  вчера, 16:02  •   2
"Золотая лихорадка" толкнула жителя Омской области на убийство  •  вчера, 14:17
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400