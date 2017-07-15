В Омске продавец систематически склоняла подростков к употреблению спиртного

Сотрудники полиции провели проверку торговой точки, расположенной в Центральной округе. В ходе рейда они задокументировали факт продажи алкогольной продукции 17-летнему мальчику. При дальнейшей проверке выяснилось, что продавец магазина уже не в первый раз совершает правонарушение: в августе 2016 году она уже привлекалась к административной ответственности за такой проступок и была оштрафована на 15 тыс. руб.
- Учитывая этот факт, дознаватель городского отдела полиции № 10 квалифицировал действия нарушительницы в соответствии со статьёй Уголовного кодекса "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции", - рассказали в пресс-службе омского УМВД.
Совершение такого преступления, согласно УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей, исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Странно, такое ощущение что продавец работает не за зарплату, а как владелец торговой точки с прибыли. Зачем ей нужно было это делать, загадка
Я тоже не верю в то, что продавец склоняла. Ну не заливала же она этот алкоголь подросткам.
Вот и я считаю, что руководство поощряло подобные действия. Конечно, и продавец молодец. Но, если бы руководитель категорически запретил подобные действия, никто и не нарушал бы.
После этого навряд ли она захочет этим заниматься и другим будет не так повадно!
Да, конечно, "склоняла". Почему к руководству претензии не предъявляются? Не верю я, что эта инициатива от продавщицы исходила.