В Омске продавец систематически склоняла подростков к употреблению спиртного
Общество  •  15 июля 2017, 12:06, последнее обновление 15 июля 2017, 12:10  •  печать

В Омске продавец систематически склоняла подростков к употреблению спиртного

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36-летняя работница магазина, расположенного на улице Вавилова, в нарушение закона постоянно продавала подросткам алкоголь.

Сотрудники полиции провели проверку торговой точки, расположенной в Центральной округе. В ходе рейда они задокументировали факт продажи алкогольной продукции 17-летнему мальчику. При дальнейшей проверке выяснилось, что продавец магазина уже не в первый раз совершает правонарушение: в августе 2016 году она уже привлекалась к административной ответственности за такой проступок и была оштрафована на 15 тыс. руб.

- Учитывая этот факт, дознаватель городского отдела полиции № 10 квалифицировал действия нарушительницы в соответствии со статьёй Уголовного кодекса "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции", - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Совершение такого преступления, согласно УК РФ, предусматривает наказание  в виде штрафа в размере до 80 000 рублей, исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Теги  •  #алкоголь #незаконная продажа #подросток #полиция #УМВД

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Комментарии
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Роман Орехов  •  15 июля 2017, 20:39

Странно, такое ощущение что продавец работает не за зарплату, а как владелец торговой точки с прибыли. Зачем ей нужно было это делать, загадка

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Татьяна Григорцева  •  15 июля 2017, 16:12

Я тоже не верю в то, что продавец склоняла. Ну не заливала же она этот алкоголь подросткам.

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Ольга Соловьева  •  15 июля 2017, 15:35

Вот и я считаю, что руководство поощряло подобные действия. Конечно, и продавец молодец. Но, если бы руководитель категорически запретил подобные действия, никто и не нарушал бы.

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Andrey Semenov  •  15 июля 2017, 13:38

После этого навряд ли она захочет этим заниматься и другим будет не так повадно!

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Степан Иванов  •  15 июля 2017, 13:05

Да, конечно, "склоняла". Почему к руководству претензии не предъявляются? Не верю я, что эта инициатива от продавщицы исходила.

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