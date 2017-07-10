В Омске под видом алкоголя продавали технический спирт, разбавленный водой

В Омске перед судом предстанет один из участников преступной группы, занимавшейся сбытом опасной алкогольной продукции. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Омской области. Уголовное дело 30-летнего жителя Республики Кыргызстан выделено в отдельное производство и направлено в Куйбышевский суд для рассмотрения. Другие участники преступной группы пока ещё знакомятся с материалами дела.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемый вместе с членами организованной преступной группы, состоящей из его соотечественников и граждан других республик, производили и сбывали в Омске опасную для жизни и здоровья алкогольную продукцию, разбавляя технический спирт водой.
- В ходе следствия из оборота изъято более восьми тысяч бутылок с опасным для жизни алкоголем, приготовленных для продажи. Все участники ОПГ арестованы, - уточнили в Следственном комитете.
Суррогат алкоголя, технический спирт, разбавленный водой? Это серьёзно! Могли отравиться и погибнуть множество людей. Всю отраву вылить, а виновных и организаторов такого бизнеса, конечно же, под суд, закрыть надолго. Ладно, ещё не было смертельных случаев.
Интересно, где именно злоумышленники сбывали опасное "техническое" пойло?