Причиной большинства трагедий на водоёмах Омской области стал алкоголь
Общество  •   4 июля 2017, 16:00, последнее обновление 4 июля 2017, 16:01  •  печать

Причиной большинства трагедий на водоёмах Омской области стал алкоголь

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Омичи отдыхают на "диких" пляжах в состоянии алкогольного опьянения, что и приводит к трагедиям.

С начала года в Омской области утонули 12 человек. Двое из них - несовершеннолетние. Все инциденты произошли на несанкционированных пляжах. Такие данные озвучил на сегодняшней пресс-конференции замначальника аварийно-спасательной службы Омской области Анатолий Парамонов. По его данным, в прошлом году трагических случаев и жертв к этой дате было больше - 16 утонувших людей. Отмечается, что основными причинами утопления стали употребление алкоголя и несоблюдение правил безопасности на воде.

На сегодняшний день две бригады водолазов несут круглосуточное дежурство. В случае необходимости, немедленно выезжаем не только в город, но и в районы области, - прокомментировал Анатолий Парамонов.

Добавим, что к пляжному сезону в Омске открыли пять пляжей: по два в Центральном и Советском округах и один в Кировском округе. Также на территории города находится 21 несанкционированное место купания, и специалисты проводят регулярные рейды по "диким" пляжам.

Теги  •  #безопасность #пляж #утопление

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Комментарии
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Ада С  •  4 июля 2017, 16:04

Это ужасно когда молодые люди по глупости тонут, поэтому надо еще вести разъяснительную работу в учебных заведениях.

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