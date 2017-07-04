Причиной большинства трагедий на водоёмах Омской области стал алкоголь

Омичи отдыхают на "диких" пляжах в состоянии алкогольного опьянения, что и приводит к трагедиям.

С начала года в Омской области утонули 12 человек. Двое из них - несовершеннолетние. Все инциденты произошли на несанкционированных пляжах. Такие данные озвучил на сегодняшней пресс-конференции замначальника аварийно-спасательной службы Омской области Анатолий Парамонов. По его данным, в прошлом году трагических случаев и жертв к этой дате было больше - 16 утонувших людей. Отмечается, что основными причинами утопления стали употребление алкоголя и несоблюдение правил безопасности на воде.

На сегодняшний день две бригады водолазов несут круглосуточное дежурство. В случае необходимости, немедленно выезжаем не только в город, но и в районы области, - прокомментировал Анатолий Парамонов.

Добавим, что к пляжному сезону в Омске открыли пять пляжей: по два в Центральном и Советском округах и один в Кировском округе. Также на территории города находится 21 несанкционированное место купания, и специалисты проводят регулярные рейды по "диким" пляжам.