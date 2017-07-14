Улице Пушкина вернули двустороннее движение

Многочисленные жалобы автолюбителей повлияли на то, что дорога в центре Омска вновь будет двусторонней.

Как сообщили в мэрии, по улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова возобновляется двусторонняя схема движения. Такая схема начнёт действовать с понедельника, 17 июля. К этой дате будут заменены дорожные знаки и символика светофорных линз на перекрёстках улицы Пушкина с улицами Красных Зорь и Масленникова.

Одностороннее движение по улице Пушкина ввели в начале этой недели в связи с закрытием участка улицы Ленина. Однако водители игнорировали предупреждающие знаки. Ситуацию не изменили даже выставленные посты ГИБДД.