Улице Пушкина вернули двустороннее движение

Как сообщили в мэрии, по улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова возобновляется двусторонняя схема движения. Такая схема начнёт действовать с понедельника, 17 июля. К этой дате будут заменены дорожные знаки и символика светофорных линз на перекрёстках улицы Пушкина с улицами Красных Зорь и Масленникова.
Одностороннее движение по улице Пушкина ввели в начале этой недели в связи с закрытием участка улицы Ленина. Однако водители игнорировали предупреждающие знаки. Ситуацию не изменили даже выставленные посты ГИБДД.
Привычка - вторая натура, вот водители и создавали аварийную ситуацию. Хорошо, что все вернули, меньше человек пострадает от аварий.