Улице Пушкина вернули двустороннее движение
Общество  •  14 июля 2017, 10:19, последнее обновление 14 июля 2017, 10:27  •  печать

Улице Пушкина вернули двустороннее движение

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Многочисленные жалобы автолюбителей повлияли на то, что дорога в центре Омска вновь будет двусторонней.

Как сообщили в мэрии, по улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова возобновляется двусторонняя схема движения. Такая схема начнёт действовать с понедельника, 17 июля. К этой дате будут заменены дорожные знаки и символика светофорных линз на перекрёстках улицы Пушкина с улицами Красных Зорь и Масленникова.

Одностороннее движение по улице Пушкина ввели в начале этой недели в связи с закрытием участка улицы Ленина. Однако водители игнорировали предупреждающие знаки. Ситуацию не изменили даже выставленные посты ГИБДД.

Теги  •  #дороги #улица Пушкина

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Комментарии
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Лена Головина  •  14 июля 2017, 11:15

Привычка - вторая натура, вот водители и создавали аварийную ситуацию. Хорошо, что все вернули, меньше человек пострадает от аварий.

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