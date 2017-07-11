Движение на ставшей односторонней улице Пушкина регулируют сотрудники ГИБДД
Общество  •  11 июля 2017, 12:38, последнее обновление 11 июля 2017, 12:49  •  печать

Движение на ставшей односторонней улице Пушкина регулируют сотрудники ГИБДД

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На дороге в центре Омска выставлены посты ГИБДД в связи с тем, что водители игнорируют новые правила движения.

Накануне на перекрёстке улиц Масленникова и Пушкина изменилась организация движения. До мая 2018 года этот участок будет односторонним в связи с закрытием движения по ремонтируемой улице Ленина.

На улице Пушкина установили предупреждающие дорожные знаки, но не все омичи обращают на них внимание. В течение двух дней водители по привычке курсируют по дороге в обе стороны. В связи с этим областное ГИБДД выставило на магистрали посты, в том числе на перекрёстке с улицей Масленникова. Дежурство сотрудников Госавтоинспекции продлится по мере необходимости, сообщает "Омск-Информ".

Добавим, что омичи уже почувствовали неудобства в связи с закрытием участка улицы Ленина от Ленинградского моста до улицы Короленко. В часы пик пробки образуются на проспекте Карла Маркса, улицах Гагарина и Маршала Жукова.

Теги  •  #ГИБДД #дороги #улица Пушкина

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