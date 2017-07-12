В омской "Птичьей гавани" началось искусственное разведение кряквы

В природном парке появился инкубатор, в котором будут выводить гусей и уток.

В Омске в природном парке "Птичья гавань" началась работа инкубатора для выведения гусеобразных птиц, которые имеют большое значение для сохранения и возрождения генофонда и биоразнообразия птиц Омской области.

Как сообщили в "Птичьей гавани", инкубационный период крякв составляет 28 дней. И как только птенцы оперяются и могут уже самостоятельно кормиться, их выпускают на свободный выгул в парковую зону. Работа инкубатора будет способствовать увеличению популяции видов птиц особой хозяйственной и биологической значимости. Так, уже к концу июля один из выводков покинет инкубатор.