В омской "Птичьей гавани" началось искусственное разведение кряквы
Общество  •  12 июля 2017, 11:33, последнее обновление 12 июля 2017, 11:35  •  печать

В омской "Птичьей гавани" началось искусственное разведение кряквы

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В природном парке появился инкубатор, в котором будут выводить гусей и уток.

В Омске в природном парке "Птичья гавань" началась работа инкубатора для выведения гусеобразных птиц, которые имеют большое значение для сохранения и возрождения генофонда и биоразнообразия птиц Омской области. 

Как сообщили в "Птичьей гавани", инкубационный период крякв составляет 28 дней. И как только птенцы оперяются и могут уже самостоятельно кормиться, их выпускают на свободный выгул в парковую зону. Работа инкубатора будет способствовать увеличению популяции видов птиц особой хозяйственной и биологической значимости. Так, уже к концу июля один из выводков покинет инкубатор.

Теги  •  #гусь #инкубатор #Птичья гавань #утка

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